CHP'li Kaya, şehitlerin ebeveynlerinin aylıklarına zam talep etti

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Şehit anne ve babalarımız kimseye muhtaç olmamalı, maaşları en az iki asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazi aylıklarının ev kirasını ödemeye yetmediğini söyleyerek, aylıkların makul bir seviyeye çıkarılmasını talep etti.

Şehitlerin anne ve babasının 15 bin lirayla geçinmeye çalıştığını dile getiren Kaya, "Şehit anne ve babalarımız kimseye muhtaç olmamalı, maaşları en az iki asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Şehit ailelerimize ve gazilerimize, alacakları bir araç için 5 yılda bir ÖTV muafiyeti tanınmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaya, şehit evlatlarının milletin de evladı olduğunu belirterek, şehit çocuklarına istihdam hakkı verilmesini istedi.