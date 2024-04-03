CHP\'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Aydın Çolak'ın elinden aldı. Başkan Kocagöz, "Bu seçimde sevgi kazandı, kardeşlik kazandı" dedi.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi binasında düzenlenen törenle Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 26 CHP'li belediye meclis üyesi mazbatalarını aldı. Kepez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Aydın Çolak, "İnsanların kalbine ve gönlüne girebildiği için başkan beyi tebrik ediyorum" diyerek, mazbatayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e takdim etti.
Coşkulu alkışlar arasında konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Mazbatamızı aldık. Bu seçimde kaybeden olmadı. Kazanan Kepez oldu. Kepez'imize ve Antalya'mıza hayırlı olsun. Bu seçimde her zaman söylediğim gibi sevgi kazandı, kardeşlik kazandı. Biz bunu büyüteceğiz. Nefreti ve kavgayı değil, hep sevgiyi büyütmek için çalışacağız. Kepezliler mutlu olacak. Çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, kadınlarımızın başının dik olması için, emeklilerimizin daha rahat yaşayabilmesi için, engellilerimiz için projelerimizle beraber Kepez'e geliyoruz. Umarım bize güvenenlere mahcup olmayız" diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, heyecanını sosyal medya üzerinden de, " Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatamızı aldık. Kepez halkının takdiri ile görevimize resmen başlıyoruz. Kepez'imizi hak ettiği yerlere taşımak için hep beraber çalışacağız" sözleriyle paylaştı.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki mazbata töreninin ardından, CHP Kepez İlçe binasında meclis üyelerine yönelik düzenlenen mazbata törenine katılan Başkan Kocagöz, saat 17.00'de Kepez Belediyesi binasında düzenlenecek devir teslim törenine katılacak. - ANTALYA
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