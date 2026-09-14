CHP'li Kılıç: Faize para var da çocukların yemeğine neden yok? - Son Dakika
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CHP'li Kılıç: Faize para var da çocukların yemeğine neden yok?

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CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, 2026 merkezi yönetim bütçesinde faize, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden daha fazla kaynak ayrıldığını belirterek iktidara tepki gösterdi. Kılıç, ücretsiz yemek ve temiz içme suyunun çocukların temel hakkı olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuç raporuna ilişkin, "Akademik başarıdansa önce çocukların sabah okula aç gitmemesini, sonrasında aç, susuz kalmamasını, güvenli okullarda okumasını öncelikliyoruz. Önce bu sorunları çözelim." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrencinin ve 1 milyondan fazla eğitim emekçisinin yeni eğitim öğretim yılına başladığını söyledi.

Anayasa'daki hükme rağmen bazı devlet okullarında velilerden "bağış" adı altında para istendiğini ileri süren Kılıç, kendilerine de bu konuda şikayetlerin ulaştığını dile getirdi.

Sevda Erdan Kılıç, 2026 merkezi yönetim bütçesinde faize, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinden daha fazla kaynak ayrıldığını aktararak, "Buradan iktidara soruyorum, faize para var da çocukların yemeğine neden yok?" ifadesini kullandı.

Okullarda ücretsiz yemek ve temiz içme suyunun çocukların en temel hakkı olduğunu anlatan Kılıç, "Aç bir çocuktan ders dinlemesini, susuz bir öğrenciden başarı bekleyemezsiniz." diye konuştu.

Kılıç, öğretmenlerin de mevcut eğitim sisteminde ezildiğini savunarak, aynı sorumluluğu taşıyan öğretmenlerin farklı ücret ve haklara sahip olduğunu ileri sürdü.

Atama bekleyen öğretmenlerin önüne mülakat engeli çıkarıldığını anlatan Kılıç, "Öğretmenin görevi çocuk yetiştirmektir, torpil aramak değildir. Öğretmenin ölçüsü siyasi sadakat değil, liyakat ve bilgidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Kılıç, her okulda kadrolu güvenlik görevlisi bulunması ve okul çevrelerinin mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, çocukları korumanın, devletin asli görevi olduğunun altını çizdi.

"Servis ve ulaşım giderlerini destekleyeceğiz"

Partisinin eğitimle ilgili politikalarını da sıralayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP iktidarında her kamu okuluna ihtiyacı kadar doğrudan bütçe vereceğiz. 'Kayıt parası' ve 'zorunlu bağış' düzenine son vereceğiz. Her öğrencimize en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlayacağız. Temiz içme suyunu okullarımıza ücretsiz hale getireceğiz. Temel kırtasiye malzemelerini ve yardımcı kaynakları ücretsiz vereceğiz. Servis ve ulaşım giderlerini kamusal olarak destekleyeceğiz. Okulların temizlik ve güvenlik personelini kadrolu olarak işe alacağız. Mülakatı kaldıracağız, öğretmen atamalarında liyakati esas alacağız."

Sevda Erdan Kılıç, bir gazetecinin, PISA 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin yükselişini anımsatması ve buna ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine "Akademik başarıdansa önce çocukların sabah okula aç gitmemesini, sonrasında aç, susuz kalmamasını, güvenli okullarda okumasını öncelikliyoruz. Önce bu sorunları çözelim." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Sevda Erdan Kılıç, Yemek Tarifi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kılıç: Faize para var da çocukların yemeğine neden yok? - Son Dakika

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