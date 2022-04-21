CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu? - Son Dakika
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CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?

21.04.2022 14:01
CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri'nde koruma altında bulundurulan ceylanların bazı ziyaretçiler ve üst düzey bürokratlara kesilerek ikram edildiği iddialarını yalanlarken, iddianın sahibi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal resmi açıklama rakamlarını kaynak gösterip "O halde 123 ceylan nereye gitti?" diye sordu.

TİGEM tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Asya ceylanlarının yaşatılması, gelecek nesillere ulaştırılması ve ülke gen kaynaklarının korunması için Ceylanpınar İşletmesi'nde halen 371 erkek, 474 dişi olmak üzere, toplam 845 hayvan bulunduğu kaydedildi.

Ceylanpınar İşletmesinde yetiştiriciliği yapılan ceylanların, doğum ve ölüm kayıtları düzenli olarak tutulduğu vurgulanan açıklamada,

"Ayrıca Asya Ceylanının çok ürkek bir yapıya sahip olması sebebiyle insanlar tarafından yakalanması teknik olarak da mümkün değildir.Dolayısıyla ismini İşletmemize veren ve Kuruluşumuzun çabalarıyla sayıları 845 başa ulaşan ceylanların haberlerde yer aldığı şekilde işletmeye gelen üst düzey misafirler için kesilerek ikram edilmesi kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

RAKAMLARI AÇIKLAYIN

TİGEM'in açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren ve iddiaları TBMM'ye yazılı önerge olarak sunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, "Hem Sayın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin sözlü önergemizi topu taca atmadan yanıtlamasını bekliyoruz. Hem de siz TİGEM Genel Müdürlüğü'nden Şanlırfa Ceylanpınar'daki doğum ve ceylanların, doğum, ölüm ve diğer kayıtlarını paylaşmanızı talep ediyoruz" dedi.

VATANDAŞIN EVİNDEKİ CEYLANLAR NEREDEN?

Daha sonra Ceylanpınar'da çekildiğini belirttiği, vatandaşların bahçesinde ceylanlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "TİGEM Şanlıurfa Ceylan İşletmesindeki ceylanların üst düzeyde korunduklarını savunuyor. Peki, Ceylanpınarlı vatandaşların evinde baktığı ceylanlar için ne diyeceğiz? Vatandaş, ceylanları TİGEM'den mi aldı? Daha kaç kişiye bu şekilde ceylan verildi? "O halde 123 ceylan nereye gitti?" diye sordu.

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Son Dakika Politika CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu? - Son Dakika


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