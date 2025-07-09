CHP Bayrampaşa Belediye Meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu CHP üyeliğinden istifa etti.
Ortak yapılan açıklamada, "Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur" denildi.
Açıklama şöyle devam etti: "Seçim dönemi boyunca sokak sokak cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz.
Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."
Son Dakika › Politika › CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler - Son Dakika
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