CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe - Son Dakika
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CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe

10.06.2022 15:00
CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe

Gaziemir Belediye Meclisinde Akçay Caddesi planlarına ret oyu veren 8 CHP'li meclis üyesinin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın disipline gönderilmesi için CHP İzmir İl Başkanlığına dilekçe verdiği öğrenildi.

Gaziemir Belediye Meclisinde Akçay Caddesi planlarına ret oyu veren 8 CHP'li meclis üyesinin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın disipline gönderilmesi için CHP İzmir İl Başkanlığına dilekçe verdiği öğrenildi.

Gaziemir Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısında, Akçay Caddesi planları ile ilgili Cumhur İttifakı ve bağımsız üyenin yanı sıra 9 CHP'li meclis üyesi ret oyu kullandı. Plan önergesi meclisten geçmezken, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise ret oyu kullanan meclis üyelerine yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu. Mecliste ret oyu kullanan CHP'li 8 meclis üyesi Cemal Çalışkan, Nevin Mutlu, Ünal Işık, Bengü Sayköse, Murat Serin, Emin Aksoy, Tahir Türkbay ve Leman Emin'in, Başkan Arda'nın basına yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek Arda'nın disipline gönderilmesi için CHP İzmir İl Başkanlığına dilekçe verdiği öğrenildi. Dilekçe, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından MYK'ya iletilecek. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Arda, Gaziemir, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li meclis üyelerinden CHP'li Başkan Arda'nın disipline gönderilmesi için dilekçe - Son Dakika
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