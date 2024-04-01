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CHP'li Mesut Kocagöz, Kepez Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Mesut Kocagöz, Kepez Belediye Başkanı seçildi

CHP\'li Mesut Kocagöz, Kepez Belediye Başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez seçmeninin yüzde 44,17'sinin oyunu aldı. Kocagöz, 138 bin 26 oyla belediye başkanı oldu.

01.04.2024 15:58  Güncelleme: 16:02
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez seçmeninin yüzde 44,17'sinin oyunu aldı.

CHP seçim sonuçlarına göre kentte birçok ilke imza attı. 1994'te kurulan ve 3 dönemdir AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hakan Tütüncü tarafından yönetilen kentin en büyük ilçesi Kepez'i de CHP'nin adayı Mesut Kocagöz kazandı. Mesut Kocagöz, oyların yüzde 44,17'sini alarak Kepez Belediyesi'ni kazanan ilk CHP'li oldu. Kocagöz, 138 bin 26 oyla belediye başkanı oldu.

Coşkulu kutlama

Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanan Kepezli vatandaşlar, Kocagöz'ü kutlamaya geldi. Kepezli hemşehrilerine seslenen Kocagöz, "1994 yılında kurulan ve 55 ilden büyük olan Kepez ilçemizde 30 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı olarak kazanmış durumdayız. Propaganda süreci başladığı günden beri Kepez'de Türkiye İttifakı'nı kuracağımızı ve seçimi tüm Kepezli hemşehrilerimin desteğiyle kazanacağımızı söylemiştim. Hatta birleşe birleşe kazanacağız dedim. Benimle birlikte bu süreçte emek harcayan, omuz omuza çalışan tüm emekçi kardeşlerime ve bana inanan Kepezli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi hizmet zamanı. Şimdi rantçı belediyecilik değil, halkçı belediyeciliği Kepezli hemşehrilerimizle tanıştırma zamanı" diye konuştu.

"İyilik iyidir"

30 yıllık yöneticilik ve belediye tecrübesini Kepez'de uygulamak için yola çıktıklarına dikkat çeken Kocagöz, "Biz propaganda sürecinde 'önce insan' diyerek yola çıktık. Dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun, iyilik iyidir dedik. Bugünden itibaren de Kepez'imizde projelerimizi hayata geçireceğiz. İnsan odaklı belediyecilik anlayışımızla ilçemizde kimse yatağa aç girmeyecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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