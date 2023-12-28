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CHP'li Milletvekilinin aracı hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı - Son Dakika
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CHP'li Milletvekilinin aracı hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı

CHP'li Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan'ın aracı, Tekirdağ'da hatalı park ederek yolu daralttı ve Büyükşehir Belediyesi otobüsü aracında takılı kaldı. Araçlar şoförün gelmesini beklerken vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP\'li Milletvekilinin aracı hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı
28.12.2023 - 11:34,
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CHP'li Milletvekilinin aracı Tekirdağ'da hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı.

Tekirdağ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan'ın arabası, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde yoğun olarak kullanılan Güneş Sokakta hatalı park etti. Hatalı park sonucu daralan yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Özel Halk Otobüsü CHP'li vekilin aracında takılı kaldı. Araçlar dakikalarca şoförün gelmesini bekledi.

Daha sonra aracın şoförünün gelmesiyle sokak trafiğe açılırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekilinin aracı hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı - Son Dakika
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