CHP\'li Milletvekilinin aracı hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı

CHP'li Milletvekilinin aracı Tekirdağ'da hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı.

Tekirdağ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan'ın arabası, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde yoğun olarak kullanılan Güneş Sokakta hatalı park etti. Hatalı park sonucu daralan yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Özel Halk Otobüsü CHP'li vekilin aracında takılı kaldı. Araçlar dakikalarca şoförün gelmesini bekledi.

Daha sonra aracın şoförünün gelmesiyle sokak trafiğe açılırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ