CHP'li Ocaklı: Doğu Karadeniz'de Madencilik Tehdidi

Politika

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik faaliyetlerinin genişletilmek istendiğini söyledi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Rize, Artvin, Giresun, Bayburt, Trabzon ve Samsun'un yer aldığı Doğu Karadeniz'in büyük bir bölümündeki ormanlar ile kamu ve hazineye ait nitelikli arazilerin maden sahası olarak gösterilmek istendiğini" savundu.

Söz konusu arazilerin maden sahası ilan edilmesiyle özellikle Doğu Karadeniz'de çayın ve fındığın geçim kaynağı olmaktan çıkarılmasının amaçlandığını ileri süren Ocaklı, şöyle konuştu:

"Tarıma dayalı olan her türlü faaliyetin geçinememek gibi bir sonuca özellikle getirilmesinin kastı, madencilik faaliyetlerinin önünü açmaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde ve gelişmiş birçok ülkede konumlu olan bu şirketler kendi ülkelerinde yaptıkları madencilik faaliyeti için yüzde 18-20 arasında vergi öderlerken, burada bunun yarısı kadar vergi ödüyorlar. Ürettikleri ürünleri dünya piyasalarına iki katına satıyorlar. Asıl önemli olan siyanürle toprağı ayrıştırmanın yasak olduğu ülkelerden gelen bu firmalar, siyanürü bizim ülkemizde kullanarak madencilik faaliyetlerini yapmak istiyorlar."