CHP'li Özçağdaş'tan Mülakat Mağdurlarına Atama Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Özçağdaş'tan Mülakat Mağdurlarına Atama Çağrısı

26.06.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Özçağdaş, mülakat mağduru öğretmenlerin atanması ve eğitim reformu için hükümete çağrıda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, eğitim politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "mülakat mağduru öğretmenlerin" atanması çağrısında bulundu.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilk ve ortaöğretim okullarında karne alan öğrencileri tebrik ederek, iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Özçağdaş, saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

Özçağdaş, Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın ardından okul saldırılarını araştırmak amacıyla TBMM'de komisyon kurulduğunu aktararak, "Fatma Nur Çelik öğretmen öldükten sonra İYİ Parti'nin, ondan bir yıl önce benim ve CHP'nin verdiği teklif kabul edilmiş olsaydı belki bu çocuklarımız ve öğretmenlerimiz ölmemiş olacaklardı." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bazı öğretmen sendikalarının düzenlediği eyleme de değinen Özçağdaş, öğretmenlere verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

Özçağdaş, Türkiye'de 1 milyon atanamayan öğretmen ile 100 bin ücretli öğretmen bulunduğunu iddia ederek, hükümete "Mülakat mağduru öğretmenleri derhal atayın." çağrısı yaptı.

Eğitim sisteminde kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu öne süren Özçağdaş, "Okulları, ülkemizin en güvenilir alanları haline getirin. Öğretmenlerimizin haklarını derhal verin. Devlet okullarındaki öğretmenlerimizi yoksulluk sınırının altındaki maaşlara, mobinge bırakmayın. Kamuda çalışan 1 milyon öğretmenimizin sesine kulak verin." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Suat Özçağdaş, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özçağdaş'tan Mülakat Mağdurlarına Atama Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:45:53. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Özçağdaş'tan Mülakat Mağdurlarına Atama Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.