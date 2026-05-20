CHP'li Özçağdaş'tan Sınav Erteleme Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Özçağdaş'tan Sınav Erteleme Talebi

CHP\'li Özçağdaş\'tan Sınav Erteleme Talebi
20.05.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Özçağdaş, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın ertelenmesi gerektiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığınca 27 Haziran'da yapılması planlanan 2026 yılı Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) kapsamındaki Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın ertelenmesini istedi.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UDSP kapsamında gerçekleştirilen öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinin yalnızca dil odaklı olmaması gerektiğini söyledi.

Sınavın "test" şeklinde yapılmasını doğru bulmadığını belirten Özçağdaş, ölçme sisteminin okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi becerilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığınca önce 4 Temmuz'da yapılacağı duyurulan sınavın tarihinin 27 Haziran'a çekilmesini de eleştirerek, "Şimdi buradan Milli Eğitim Bakanlığına çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki, 'geçen yıl Ağustos'ta ilan ettiğiniz, kılavuzu ilan etmek için bu sene Mayıs'ı beklediğiniz, 40 gün sonra hiç kimsenin ne olacağını tam bilmediği, tüm alanı kapsamayan bu sınavı bir yıl erteleyin. Bu sınavı bir yıl yapmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, İstanbul, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özçağdaş'tan Sınav Erteleme Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:02:19. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Özçağdaş'tan Sınav Erteleme Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.