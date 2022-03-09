CHP'li Özer: "Antalyalı çiftçilerimizin mağduriyeti giderilmelidir" - Son Dakika

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya'daki sağanak, fırtına ve hortumun seralara zarar verdiğini belirterek, çiftçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi.

Özer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mazot, gübre ve elektrik zamları nedeniyle çiftçilerin tarımdan kaçmaya başladığını söyledi.

Besicilerin de yüksek yem fiyatlarından şikayetçi olduğunu aktaran Özer, iktidarın bu sorunlara çözüm bulamadığını savundu.

Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde dolu ve fırtınayla birlikte hortum felaketinin yaşandığını, yüzlerce seranın büyük zarar gördüğünü dile getiren Özer, çiftçilerin emeğinin çöp olduğunu, elinde satacağı ürün kalmadığını ifade etti.

Seraların temizlenmesi, demir iskeletinin ve örtülerinin sıfırdan yenilenmesi gerektiğini anlatan Özer, "Bir an önce çiftçilerimizin mağduriyeti giderilmelidir yoksa çiftçilerimiz bütün dertleriyle baş başa kalır ve Türkiye tarımdan kaçar. Türkiye'de ekim alanları daralıyor, son 14 yılda 800 bin çiftçi tarımı terk etmiş durumda." dedi.

Özer, Türk tarımının bittiğini öne sürerek, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) çiftçiyi desteklemesi ve zararlarını karşılaması gerektiğini belirtti.