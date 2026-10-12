CHP\'li Öztrak, Tugay tartışmasında \'Arşiv unutmaz\' dedi ve Susurluk komisyonu istedi

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin, "'Sütte leke var, onda yok' dedikten sonra AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ı 'sütü bozuk' ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip, 'Ben öyle bir şey demedim' diye yalan söylemeniz ayıptır, günahtır. Arşiv unutmaz. Kendi ses ve görüntüleriyle yalanları yüzlerine vurulanlar şimdi çıkmışlar, hiç utanmadan CHP'nin Genel Başkanını yalan söylemekle suçlamaya kalkıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalara değinen Öztrak, "Geçtiğimiz ay patlak veren finansal Susurluk skandalı iktidarın, bürokrasinin ve finans çevrelerinin içine battığı çukuru, girift ilişki ağlarını ortaya çıkardı. Bu soygunun bir ucu AK Parti'nin Genel Merkezi'ne, bir ucu bürokrasiye ve denetim kurumlarına, bir ucu haramzade yandaş ağlarına, bir ucu da uluslararası varlık fonlarına kadar uzanıyor. Karşımızda bir organize çürümüşlük üçgeni var. Bu büyük fon soygunu; hukuku çiğneyen, demokrasiyi ayaklar altına almakta sakınca görmeyen, denge ve denetim tanımayan, ucube tek adam rejiminin devleti sürüklediği, ağır yönetim krizinin nihai sonucudur. Soygunun ortaya çıktığı ilk gün Genel Başkanımızın başkanlığında ekonomi masamızı topladık. Vurgunun tüm yönleriyle açığa çıkarılmasının TBMM'de tüm partilerin katılımıyla kurulacak bir araştırma komisyonu sayesinde mümkün olacağını söyledik" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULAR GÖREVDEN ALINMALIDIR'

Öztrak, SPK başta olmak üzere düzenleyici-denetleyici kurullarda görevini ihmal ya da suistimal eden sorumluların görevden alınması gerektiğini söyleyerek, "Fonlara 5 milyon liranın üzerinde para yatırıp vurgundan önceki 2 ayda çekenlerin tam listesi mutlaka açıklanmalıdır. Soygunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Saray, TBMM tarafından denetlenmeye razı olmalıdır. Denetimden kaçan bir yönetime kimse güvenmez. Savcılık bu soruşturmayı mutlaka örgütlü suç kapsamında yürütmelidir. Milletin alın terini yandaşların ve çıkar ağlarının kasalarına aktaran tüm gücü kendinde topladıktan sonra yönetemeyip altında kalan ülkeyi yönetme yeteneğini yitirdikçe ceberrutlaşan, krizi, kaosu kullanarak, öcülerle korkutarak, seçmenin desteğini sağlamaya çalışan tek kişilik yönetim dört başı mamur bir zorbalar rejimine dönüşüyor. Yargıyı araçsallaştırarak iktidarına tehdit olarak gördüğü her alanda bir sopa gibi kullanıyor."

'CHP'YE ÇAMUR ATIYORLAR'

Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin, "Partimizi kurultayda satın almaya cüret eden, sonra da birbirlerini ihbar ederek, 100 yıllık CHP'yi, Atatürk'ün bize emanetini mahkeme kapılarına düşüren, yargının batıllıklarını tescillediği eski yöneticiler son seçimlerde belediye başkanları nasıl ve neye rağmen aday yaptıkları ortaya döküldükçe on parmaklarında on kara panik halinde her yere sürüyorlar. CHP'ye çamur atıyorlar; ama bilsinler ki mahcup ederiz. 'Sütte leke var, onda yok' dedikten sonra AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ı 'sütü bozuk' ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip, 'Ben öyle bir şey demedim' diye yalan söylemeniz ayıptır, günahtır. Arşiv unutmaz. Kendi ses ve görüntüleriyle yalanları yüzlerine vurulanlar şimdi çıkmışlar, hiç utanmadan CHP'nin Genel Başkanını yalan söylemekle suçlamaya kalkıyorlar. Beyefendi yemeği yemiş adisyonu partimize, CHP'ye ödetmeye çalışıyor. Suçluların telaşı içinde laf yetiştirmeye çalışırken de CHP'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını; ama bulutun şifrelerini parti yönetimimize devretmediklerini itiraf ediyor. Bu suç, siz suç işlemişsiniz. Bunları aslında hiç göstermek istemiyorum, yapmak istemediğim şeyler ama maalesef zorlanıyorum; çünkü karşı taraf ağzına geldiği gibi konuşuyor. Şimdi bir zahmet yine partimizden ayrılırken örgüt binalarını nasıl tahrip ve talan ettiğinizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar partimizden neden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın. Meclis Grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri, neden teslim etmediğinizi bir izah edin. Grubumuzun bankadaki parasına, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çöktüğünüzü de bir açıklayın. Açıklayın da milletimiz sizin gerçek yüzünüzü görsün" dedi.