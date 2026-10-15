CHP'li Sarı, yakacak desteği isteyip ekimde 20-36 bin lira maliyet uyarısı yaptı. - Son Dakika
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CHP'li Sarı, yakacak desteği isteyip ekimde 20-36 bin lira maliyet uyarısı yaptı.

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CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, ısınma maliyeti maaşının 3'te birine denk gelen vatandaşlar için yasal altyapıyla yakacak desteği sağlanmasını istedi. Sarı, aksi halde ekim ayında bir hanenin yakacak maliyetinin 20 bin ila 36 bin lira olacağını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, ısınma maliyeti maaşının 3'te birine denk gelen vatandaşların, bir yasal altyapı oluşturularak desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Yoksa ekim ayında bir hanenin neredeyse 20 bin ila 36 bin lira arasında bir yakacak maliyeti olacak." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan kış öncesinde vatandaşların evlerini ısıtmakta zorluk çekeceğini ileri sürdü. Eurostat verilerine göre, ısınma masraflarında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu aktaran Sarı, "Ne yazık ki acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada her 5 kişiden biri evini ısıtamadığı gerçeğiyle ortada. Yani yüzde 19,5 hane evini ısıtamıyor bu ülkede. Ortalamalara baktığımızda Avrupa Birliğinde bu oran yüzde 8,8. Neredeyse iki katından fazla bir oran ülkede evini ısıtamıyor." ifadesini kullandı.

Doğal gaz fiyatlarında kademeli faturalandırma uygulamasına geçildiğini anımsatan ve bu konuda iktidarı eleştiren Sarı, "Bu kademe sistemiyle beraber faturalar yüzde 50'ye yakın artacak. Uygulama da çok trajik bir şekilde planlanmış, çok acı bir tablo var. EPDK konutlar üzerinden il il tüketim fiyatları belirlemiş. 4 kişilik bir aile üzerinden mesela, Ankara'da ocak ayı için 344 metreküplük bir referans belirlemiş. 'Bu kadar tüketirsin' diye. Eğer 345 metreküp olursa bu fatura iki katına çıkıyor. Vatandaşımız daha bu faturalarla karşılaşmadı. Bu kara tabloyu yaşamadı." sözlerini sarf etti.

Odun ve kömür fiyatlarının 2022 yılından bu yana 3 kattan fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Sarı, "Meclis'te bir önerge hazırladık. Düşük gelir seviyesinde, geçim ortalamasının altında kalan vatandaşlarımıza bir yakacak desteği sağlanması gerekmektedir. Isınma maliyeti maaşının 3'te birine denk gelen vatandaşların, bir yasal altyapıyla beraber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile olabilir, bir bütçeyle desteklenmesi gerekiyor. Yoksa ekim ayında bir hanenin neredeyse 20 bin ila 36 bin lira arasında bir yakacak maliyeti olacak. Bunu vatandaşların karşılaması mümkün değildir. Kara kışın yükünü biz eğer dar gelirli vatandaşın sırtına bırakırsak çok yüreklerimizi sızlatan haberlerle karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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