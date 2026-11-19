CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, setlerde kameramanlık yapan Çetin Kaya'nın ölümüne ilişkin davada Yargıtay'ın verdiği "bozma" kararına ilişkin, "Suçu işleyen kişilerin hangi kurumda, hangi görevde, hangi yapının içerisinde olduğuna göre hareket ederseniz adaleti sağlayamazsınız." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kameraman Çetin Kaya'nın 5 yıl önce İstanbul'un Kadıköy ilçesinde öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Kaya'nın polise direnmediğini belirten Sarıbal, Kaya'yı öldüren kişiye mahkeme tarafından 25 yıl ceza verildiğini söyledi.

Konunun Yargıtay'a taşındığını ve Yargıtay'ın da yerel mahkemenin kararını bozduğunu dile getiren Sarıbal, gerekçenin ise olay yerindeki polis memuru tanığın ayrıntılı biçimde dinlenmesi ve teknik balistik incelemelerin tamamlanması olduğunu dile getirdi.

Davanın 1 Aralık'ta bir kez daha görüleceğini belirten, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhullerle ilgili açıklamalarını hatırlatan Sarıbal, alınan her sonucun kıymetli olduğunu vurguladı. Sarıbal, "Geç de olsa sonuç alınmış olması önemli mi? Önemli. Ama her şey belli. Ne oluyor bu salonlarda? Suçu işleyen katillerin nerede, hangi görevde olduğuna göre dava yürütülmesi acı. O yüzden adalet sağlanamaz. Suçu işleyen kişilerin hangi kurumda, hangi görevde, hangi yapının içerisinde olduğuna göre hareket ederseniz adaleti sağlayamazsınız." diye konuştu.