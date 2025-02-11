CHP'li Sarıbal'dan Alkollü İçecek Vergilerine Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'li Sarıbal'dan Alkollü İçecek Vergilerine Tepki

Orhan Sarıbal, alkollü içki vergi yükünün azaltılması gerektiğini ve hükümetin politikalarını eleştirdi.

11.02.2025 12:19
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, alkollü içkilerdeki fahiş vergi yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, birçok alanda taklit, sahte gıda konularının ülke gündemine geldiğini belirterek, bunların sorumlusunun yürüttüğü vergi politikası nedeniyle iktidarın olduğunu savundu.

Pahalı içkiyi alamayanların ucuzuna yöneldiğini, bunların da sahte çıkması nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiğini dile getiren Sarıbal, vergilerdeki artışların kaçak içki üretimini teşvik ettiğini öne sürdü.

Hükümetin bu yıl alkollü içkilerden 170 milyar 750 milyon 672 bin, tütün mamullerinden ise 455 milyar 664 milyon 231 bin lira vergi toplayacağına dikkati çeken Sarıbal, "Vatandaş vergi vermiyor, hükümet haraç topluyor. Ödediğin şey vergi değil, haraç. Şu anda iktidar, bir litre içkiden halkın ödediği paranın 5'te 3'ünü kendisi alıyor." diye konuştu.

Binlerce bayinin "ödenemeyecek borçları" bulunduğunu dile getiren Sarıbal, "Alkollü içkilerdeki fahiş vergi yükünün azaltılması, denetimin artırılması ve mücadele edilmesi gerekmekte. Göz göre göre ölüm istemiyoruz. Halkın sağlığını, yaşam hakkını daha fazla risk altına sokmayın." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarıbal, çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinerek, çok sayıda üreticinin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal'dan Alkollü İçecek Vergilerine Tepki - Son Dakika

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