CHP'li Sarıbal, sağlık çalışanlarına ilişkin teklife veterinerlerin de dahil edilmesini istedi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal, sağlık çalışanlarına ilişkin teklife veterinerlerin de dahil edilmesini istedi

14.06.2022 16:56
CHP'li Sarıbal, sağlık çalışanlarına ilişkin teklife veterinerlerin de dahil edilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, veterinerlerin de dahil edilmesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, veterinerlerin de dahil edilmesini istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında "basına zulmü hak gören bir sürecin yaşatıldığını" savundu.

Basın İlan Kurumunun, iktidara yakın kuruluşları desteklediğini öne süren Sarıbal, Kurumun, muhalif basın için "basın infaz kurumuna dönüştüğünü" iddia etti.

CHP'li Sarıbal, veterinerlerin toplum sağlığını koruyan çalışanlar olduğunu belirterek, bu kesimin de Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dahil edilmesini istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise karşı yumruklu saldırısına ilişkin sözlerini eleştiren Sarıbal, "TBMM Başkanı, milletvekillerinin dokunulmazlık hakkını koruyabilmelidir. TBMM Başkanı'nı sağduyuya, asli sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Yaptığınız her ayrımcılık, TBMM'yi itibarsızlaştırmaktır." sözlerini sarf etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal, sağlık çalışanlarına ilişkin teklife veterinerlerin de dahil edilmesini istedi - Son Dakika

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