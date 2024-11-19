CHP'li Sarıbal: Şeker İhtiyacı İthalatla Karşılanıyor

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ülkenin şeker ihtiyacının karşılanamadığını, ithalat yapıldığını söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarı eleştirirken, yaşanan sorunların çözümünün "acil erken seçim" olduğunu savundu.

İktidarın, çiftçiyi borca sürüklediğini söyleyen Sarıbal, Türkiye'nin, şeker ve tarım ürünlerinde ithalatçı konumda olduğunu belirtti.

Orhan Sarıbal, "Şeker pancarı, yüksek oksijen salan bir ürün. Küresel ısınma ve iklim değişikliği için de çok önemli. Bu kadar stratejik bir ürün, kota ve sözleşmeli tarım üzerinden sürdürülmektedir. Bu ülkenin şeker ihtiyacı karşılanamamakta ve ithal edilmektedir. Şeker pancarında da iktidar, çiftçiye, 'Üretmeyin, uzaklaşın, ben ithal şeker getirebiliyorum' mesajını vermektedir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi borçlarının 780 milyar liraya yükseldiğini anlatan Sarıbal, iktidarın çiftçiyi borçlandırarak üretimden uzaklaştırdığını savundu.

Şeker üretiminde kontrolün, özel sektörün egemenliğine bırakıldığını öne süren Sarıbal, geçen yıl 303 bin ton şeker ithal edildiğini söyledi. Sarıbal, "Şeker pancarı üretimi, ülke insanının şeker ihtiyacını karşılamayacak düzeydedir. Bu fiyatlar şeker pancarı ekiminden insanımızı uzaklaştıracaktır." diye konuştu.