 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Sarıbal: Tarım bütçesi üretimden uzaklaşmayı önceledi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Sarıbal: Tarım bütçesi üretimden uzaklaşmayı önceledi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 bütçesinin, tarımda üretimden uzaklaşmayı öncelediğini öne sürdü. Sarıbal, bütçenin çiftçileri desteklemek için ayrılan tutarın yetersiz olduğunu belirtti ve Türkiye'nin tarımda ithalatçı bir ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de gıda enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde olduğunu ve hayvan varlığının azaldığını iddia etti.

CHP\'li Sarıbal: Tarım bütçesi üretimden uzaklaşmayı önceledi
19.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:34
Abone Ol

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 bütçesinin, "tarımda üretimden uzaklaşmayı öncelediğini" öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin kabul edildiğini anımsattı.

Bütçede, çiftçileri desteklemeye yönelik 91 milyar lira ayrıldığını ifade eden Sarıbal, bu tutarın yetersiz olduğunu savundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın " Türkiye'nin tarımda ihracatçı ülke olduğunu" söylediğini aktaran Sarıbal, "Tarımda kesinlikle ithalatçı ülkeyiz." dedi.

Dünyada 30 aydır gıda fiyatlarının sürekli düştüğüne işaret eden Sarıbal, Türkiye'de ise son 40 aydır gıda enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde olduğunu belirtti. Sarıbal, "Madem çiftçiyi çok iyi desteklediniz, madem yeterli kaynağı ayırdınız, o zaman neden bu ülkenin tüketicisi perişan?" diye sordu.

Türkiye'nin hayvan varlığının düştüğünü, süt üretiminin azaldığını savunan Sarıbal, "Türkiye'de çocukların süt içemediğini, yumurta yiyemediğini" öne sürdü.

"Bu bütçe, ithalatçının bütçesi." diyen Sarıbal, bütçenin "üretimden tamamen uzaklaşmayı öncelediğini, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını" iddia etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: Tarım bütçesi üretimden uzaklaşmayı önceledi - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal: Tarım bütçesi üretimden uzaklaşmayı önceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement