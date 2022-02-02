CHP'li Sarıbal: "Tarımda üretim seferberliğini acilen başlatmamız gerekir" - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gelecek yıllarda sorun yaşanmaması için tarımda üretim seferberliğinin acilen başlatılması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarım ve gıda üretimine ilişkin önerilerini anlattı.

Türkiye'nin tarımda 2021 yılını kötü bir tabloyla geride bıraktığını dile getiren Sarıbal, geleceğin doğru inşa edilmesi, insanların dengeli ve yeterli beslenmesi isteniyorsa tarım ve gıda ürünlerine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 salgını sürecinde tarım ürünlerinin öneminin ortaya çıktığını belirten Sarıbal, "Bu süreçte gıda stokunu yapmayan ülkeler, salgından ders çıkararak gıda stokunu artırmaya ve çiftçiye yeni kaynaklar ayırmaya başladılar. Gıda üretimi fazla olan ülkeler ise bunu fırsata dönüştürüp fiyatları artırarak ticari kazanç sağladılar." diye konuştu.

Sarıbal, gıda sorununun yaşanmaması, çiftçinin insanca yaşaması için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek, "Önümüzdeki yıllarda daha büyük sorunlarla karşılaşılmaması için tarımda üretim seferberliğini acilen başlatmamız gerekir." değerlendirmesini yaptı.

2022 yılı için üretim planlaması yapılmasını öneren Sarıbal, "Planlamanın hayata geçmesi için üretim alım fiyatlarının acilen belirlenmesi ve alım garantisinin verilmesi gerekir. Ekim yapılacak arazilerde hızlıca toprak analizi şartı getirilerek analiz sonuçlarına göre gübre fiyatlarında en az yüzde 50 destek verilmeli. Çiftçiye akaryakıt ve tohum desteği verilmeli. TİGEM'in kar kavramından vazgeçerek derhal tohum üretimine geçmesi, Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize faizsiz yeni finansman sağlaması gerekir." dedi.

Orhan Sarıbal, çiftçinin 2021 yılı itibarıyla 177 milyar lira borcu olduğunu dile getirerek, hükümetin bu konuda sorumluluk almasını da istedi.