CHP'li Sarıbal, TMMOB'un tasfiye edilmek istendiğini söyledi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni (TMMOB) tasfiye edecek bir yapıyla karşı karşıyayız. Tüm bunları TMMOB reddediyor, elbette biz de reddediyoruz." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi ölümünün dokuzuncu yılında andı.

Sarıbal, Tahir Elçi'nin barıştan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduğunu belirterek, "Aradan tam 9 yıl geçti; ne Tahir Elçi'yi katleden kişi ne de azmettiricilerle ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamadı." ifadesini kullandı.

Sarıbal, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görev ve yetkilerini" düzenleyen 9'uncu maddesinde yer alan "Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek." hükmünü değerlendirdi.

TMMOB'un kamu yararı hizmeti gördüğünü anlatan Sarıbal, "Onun için zaten yasa var. Şimdi bunu bertaraf etmek isteyen bir iktidar var." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, "TMMOB'u tasfiye edecek bir yapıyla karşı karşıyayız. Tüm bunları TMMOB reddediyor, elbette biz de reddediyoruz." diye konuştu.