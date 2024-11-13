CHP'li Suiçmez: Okula aç giden çocuk sayısı artıyor - Son Dakika
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Politika

CHP'li Suiçmez: Okula aç giden çocuk sayısı artıyor

Suiçmez, Türkiye'de 6,5 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını belirtti.

13.11.2024 18:16
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Ülkemizde her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Her 5 öğrenciden biri de haftada bir gün okulda yemek yiyemiyor." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, OECD raporlarına göre, Türkiye'de 6,5 milyon, partisinin hazırladığı rapora göre ise 9,4 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını söyledi.

Türkiye'de çocuk nüfusun 4'te 3'ünün okul çağında olduğunu anlatan Suiçmez, "Ülkemizde diğer besinlere göre daha ucuz olduğu için ekmek ve makarna gibi yiyecekleri tüketen çocukların oranı yüzde 64,4'tür. Her gün meyve tüketebilen çocukların oranı yüzde 50,5, sebze tüketebilen çocukların oranı yüzde 33, et ve balık tüketebilen çocukların oranı ise yüzde 10,2'dir. Ülkemizde her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Her 5 öğrenciden biri de haftada bir gün okulda yemek yiyemiyor. Alın size AKP iktidarının Türkiye Yüzyılı." diye konuştu.

İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangını anımsatan Suiçmez, "bu facianın, iktidarın uyguladığı politikaların sonucunda meydana geldiğini" savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Suiçmez: Okula aç giden çocuk sayısı artıyor - Son Dakika

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