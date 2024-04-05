CHP\'li Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı seçildi

Politika

Bolu'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 53 bin 881 oy alarak ikinci kez Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını törenle aldı. Törende konuşan Başkan Özcan, "İnşallah 7. mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alacağım" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 53 bin 881 oy ile en yakın rakibine 24 bin 510 oy fark atan Tanju Özcan, ikinci kez Bolu Belediye Başkanı seçildi. Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Tanju Özcan için mazbata töreni düzenlendi. Törene Özcan'ın yanı sıra yeni seçilen CHP'li belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili de katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mazbatasını Bolu Merkez İlce Seçim Kurulu Başkanı Abdülkadir Müjde'den aldı.

"İnşallah 7. mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alacağım"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Özcan, "Bu benim 6. mazbatam. Önce onu ifade edeyim. 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili olarak seçilmiştim. 2. kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Böylece Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6. mazbatam bu. İnşallah 7. mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alacağım. Bu süreçte her daim yanımda duran örgütümüze, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, değerli çalışma arkadaşlarıma ve tüm Bolu halkına şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah 2. dönemde hep birlikte daha güzel bir Bolu inşa edeceğiz" dedi. - BOLU