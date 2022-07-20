CHP'li Taşcıer, Danıştayın "İstanbul Sözleşmesi" kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Taşcıer, Danıştayın "İstanbul Sözleşmesi" kararına tepki gösterdi

20.07.2022 12:49
CHP'li Taşcıer, Danıştayın "İstanbul Sözleşmesi" kararına tepki gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Danıştayın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararının kendileri açısından yok hükmünde olduğunu belirterek, "CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Danıştayın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararının kendileri açısından yok hükmünde olduğunu belirterek, "CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız." dedi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Anayasa'dan ve hukuk kimliğinden hızla uzaklaştığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı ve bağlayıcı uluslararası anlaşmadan keyfi olarak çekilme kararı almasının ve Danıştayın bu kararı iptal istemini reddetmesinin Türkiye'nin "tek adam" devletine dönüştüğünün ispatı olduğunu iddia eden Taşcıer, "Danıştayın verdiği bu karar, güçler ayrılığı ilkesinin, yürütmenin yanında yargı tarafından da tanımadığının açık bir delilidir." diye konuştu.

Taşcıer, TBMM'nin onayı olmadan verilen bu kararın hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan yetkide ve usulde paralellik ikisinin de yok sayılması anlamına geldiğini savundu.

Bu kararda imzası olan hakimlerin kendi meşruiyetini oyladığını, ve bu oylama sonucunda da birer emir eri olduklarını ispat ettiklerini öne süren Taşcıer, şöyle konuştu:

"Bugün hem hukuk hem de demokrasi adına derin bir krizle karşı karşıyayız. Milletin seçilmiş vekillerinin kararını hükümsüz kılan, Yüce Meclisin iradesini çiğneyen böyle bir vaziyeti kabul etmek mümkün değil. Ne İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını ne de bu ferman düzenini tanıyoruz. Danıştayın bu kararı yok hükmündedir ve hukuken geçersizdir çünkü biz hukuktan ve Anayasa'dan yanayız. CHP iktidarının ilk gününde bu hukuksuzluğu ortadan kaldıracak, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız ve daha da önemlisi hükümlerini amasız, fakatsız uygulayacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Taşcıer, Danıştayın 'İstanbul Sözleşmesi' kararına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Taşcıer, Danıştayın "İstanbul Sözleşmesi" kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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