CHP'li Torun, başörtüsü teklifi ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika
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CHP'li Torun, başörtüsü teklifi ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesini değerlendirdi

11.10.2022 16:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, başörtüsü teklifine ilişkin, "Bu konuyla ilgili yasa teklifini verdik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, başörtüsü teklifine ilişkin, "Bu konuyla ilgili yasa teklifini verdik. 'Anayasa ile bunu ortaya koyalım' dediler. Eğer bizim verdiğimiz yasa teklifinin ruhuna uygun, tek maddelik bir anayasa ile ilgili değerlendirme olursa o da konuşulur, o da tartışılır." dedi.

Torun, AA muhabirine, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başörtüsü konusunda CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifi ve AK Parti'nin bu konudaki anayasa değişikliği hazırlığıyla ilgili değerlendirmede bulunan Torun, "Biz zaten gerekli kanun teklifini verdik, bu konuda da samimiyiz." ifadesini kullandı.

Torun, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanımız bir 'helalleşme' sürecini başlattı, bunu her yerde de ifade ediyor. Toplumun bütün kesimleriyle yan yana geliyor. Geçmişte yapılmış eksiklikler varsa, onlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Toplumu barıştırma, bir araya getirme, bu iktidarın ötekileştirdiği, kamplaştırdığı yapıyı bir araya getirme çabası içerisinde. Bunu da büyük bir gayretle gerçekleştiriyor. Bu konuyla ilgili yasa teklifini verdik. 'Anayasa ile bunu ortaya koyalım' dediler. Eğer bizim verdiğimiz yasa teklifinin ruhuna uygun, tek maddelik bu şekilde bir anayasa ile ilgili değerlendirme olursa o da konuşulur, o da tartışılır. Ama bunu bir fırsatçılığa dönüştürüp farklı niyetleri ortaya koyarlarsa elbette ki onun da değerlendirmesini yaparız."

İktidarın yasa yapma tekniğini değiştirdiğini kaydeden Torun, şunları söyledi:

"Bir torba yasa alışkanlığı getirdi bu ülkeye. Dolduruyor bir torbanın içine ne varsa, oradan istediği gibi çıkarıyor. Toplum anlamadan, dinlemeden, komisyonlarda görüşülmeden, etki analizleri yapılmadan o yasanın kimleri ne şekilde etkileyeceği değerlendirilmeden o torbaya konuluyor, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçiyor, Genel Kurulda yasalaşıyor. O yasa daha belki uygulamaya koyulmadan geçerliliğini yitiriyor."

Anayasa değişikliği teklifinde aile birliğinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin de olacağı açıklamalarını değerlendiren Torun, Türkiye'de aile birliğinin zaten geleneksel olarak var olduğunu söyledi. Torun, "Eskiden acımızı da sevincimizi de paylaşırdık ama neredeyse birbirimize selam veremez duruma geldik. Niye bu hale geldik, bunu düşünmek lazım. Hem sorunun sebebi sizsiniz hem de çözümü ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Sorunu yaratanlar çözümü ortaya koyamazlar." diye konuştu.

Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi

Mecliste görüşülen dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin basına sansür anlamına geldiğini öne süren Torun, "Buna asla izin vermeyeceğiz, her türlü demokratik, hukuki haklarımızı da kullanacağız. Anayasa Mahkemesi dahil." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Torun, başörtüsü teklifi ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Torun, başörtüsü teklifi ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika
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