CHP'li Tuncay Özkan, bakan olabilecek 3 CHP'li ismi açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ENGİN ÖZKOÇ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ADAY"

Özkan, seçimi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na aday olacağını belirtti.

ERKEK ADALET BAKANLIĞI'NA; AKIN ENERJİ BAKANLIĞI'NA ADAY

Özkan daha önce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkladığı üzere; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olduğunu söyledi.

"CHP'LİLER OLARAK BUNU ÖNEMSİYORUZ"

CHP olarak bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.