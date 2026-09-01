CHP'li Türeli'den ekonomi eleştirisi: 24 yıldır yöneten iktidar yapısal sorunları çözmedi, kriz ağırlaştı - Son Dakika
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CHP'li Türeli'den ekonomi eleştirisi: 24 yıldır yöneten iktidar yapısal sorunları çözmedi, kriz ağırlaştı

CHP\'li Türeli\'den ekonomi eleştirisi: 24 yıldır yöneten iktidar yapısal sorunları çözmedi, kriz ağırlaştı
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CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal bir kriz içinde olduğunu belirterek, 24 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın ekonominin yapısal sorunlarını çözmediğini, aksine ağırlaştırdığını söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, "Türkiye ekonomik, sosyal ve siyasal bir kriz içerisinde. 24 yıldan beri Türkiye'yi yöneten bir siyasi iktidar var ama bu iktidar döneminde ekonominin yapısal sorunları çözülmedi aksine ağırlaştı" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Türeli, Girne'de açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma sürecini titizlikle takip edeceklerini söyledi. Türeli, ekonomi başlığının Türkiye'nin en önemli konularından birisi olduğunu ve önümüzdeki günlerde Orta Vadeli Program'ın açıklanacağını belirterek, "Türkiye ekonomik, sosyal ve siyasal bir kriz içerisinde. 24 yıldan beri Türkiye'yi yöneten bir siyasi iktidar var; ama bu iktidar döneminde ekonominin yapısal sorunları çözülmedi, aksine ağırlaştı. Bu sorunları sıralarsak; yurt içi tasarruflar düşük. Bu da Türkiye ekonomisinin dış kaynağa bağımlı bir yapı içerisinde olduğunu ve dış kaynak gelmediği zaman ya da herhangi bir şekilde dış kaynakta bir kesinti olduğu zaman ekonominin ciddi bir kriz içerisine girdiğini gösteriyor. Nitekim Türkiye ekonomisi belli dönemlerde hızlı büyüyor, belli dönemlerde ise küçülüyor. Hızlı yükseliş ve düşüşler de bize bu tabloyu gösteriyor. Bir başka yapısal sorun ise üretim ve ihracat yapısının ara mal ithalatına bağımlı olmasıdır. Bunun sonucunda ekonomi büyüdüğünde cari işlemler açığı artıyor, dış borç stoğu da hızlı biçimde artıyor. İş gücü piyasasında çok ciddi sorunlar var ve bu sorunlar çözülmüyor. İş gücüne katılım oranları çok düşük, işsizlik oranları yüksek; dar tanımlı işsizlik oranları yüzde 8-9'lar civarında ama geniş tanımlı işsizliğin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kayıt dışılık oranları çok yüksek. Türkiye'de her 4 çalışandan biri sosyal güvenlik sistemine tabi olmadan çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Rahmi Aşkın Türeli, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Türeli'den ekonomi eleştirisi: 24 yıldır yöneten iktidar yapısal sorunları çözmedi, kriz ağırlaştı - Son Dakika

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