CHP'li Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu aday olmazsa 2027 CHP kurultayında aday olacağını söyledi - Son Dakika
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CHP'li Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu aday olmazsa 2027 CHP kurultayında aday olacağını söyledi

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CHP\'li Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu aday olmazsa 2027 CHP kurultayında aday olacağını söyledi
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Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, 2027 Mart'ta yapılacak CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacağını açıkladı. Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından gazetecilerin sorusuna 'Kesinlikle adayım' yanıtını verdi.

ANTALYA'nın Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olacağını açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Uysal, 2027 yılı mart ayında yapılacak CHP kurultayına ilişkin 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?' sorusuna, "Kesinlikle adayım" karşılığını verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: CHP'li Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu aday olmazsa 2027 CHP kurultayında aday olacağını söyledi - Son Dakika
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