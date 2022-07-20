CHP'li Ünsal: "Biz ne kadar sorun varsa uyardık, iktidar yaptı" - Son Dakika
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CHP'li Ünsal: "Biz ne kadar sorun varsa uyardık, iktidar yaptı"

20.07.2022 14:32
CHP'li Ünsal: "Biz ne kadar sorun varsa uyardık, iktidar yaptı"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP'nin sorun olarak gördüğü konularda uyardığını, iktidarın da bunları yaptığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP'nin sorun olarak gördüğü konularda uyardığını, iktidarın da bunları yaptığını söyledi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partisi olarak bugüne kadar sorun gördükleri ne kadar konu varsa gündeme getirdiklerini ve iktidarın da bunu hayata geçirdiğini ileri sürdü.

En son yine kendileri tarafından dile getirilen KYK borçlarının faizinin silinmesi konusunun iktidar partisi tarafından açıklandığını ifade eden Ünsal, "Biz ne kadar sorun varsa uyardık, iktidar yaptı. Daha bu iktidar olmadan yaptıklarımız. Bir de iktidar olunca yapacaklarımızı düşünün." dedi.

CHP iktidarının ilk 100 gününde sağlıkta performans sisteminin sona ereceğini, şehir hastanelerinin kamulaştırılacağını iddia eden Ünsal, sağlıkta yaşanan sorunların hepsini kısa süre içinde çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Servet ünsal, iktidara geldiklerinde YÖK Başkanı ve üniversite rektörlerini görevden alacaklarını da öne sürerek, "Üniversitelerde en az 10 yıl profesör olarak çalışmış, liyakati olan kıdemli öğretim üyeleri arasından 6 aylığına bir isim belirlenecek. Daha sonra yine liyakat sahibi öğretim üyeleri arasından 3 isim belirlenecek ve YÖK'e sunulacak, ardından Cumhurbaşkanının onayına gidecek. Liyakat sahibi isimler rektör olarak belirlenecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Servet Ünsal, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ünsal: 'Biz ne kadar sorun varsa uyardık, iktidar yaptı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Ünsal: "Biz ne kadar sorun varsa uyardık, iktidar yaptı" - Son Dakika
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