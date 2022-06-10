CHP'li Ünsal: "Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla gideceğim" - Son Dakika
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CHP'li Ünsal: "Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla gideceğim"

10.06.2022 13:46
CHP'li Ünsal: "Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla gideceğim"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret ederek pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarına toplu taşıma araçlarıyla gideceğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret ederek pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarına toplu taşıma araçlarıyla gideceğini söyledi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kur korumalı mevduatla vatandaşın 6 ayda 600 milyar lira zarar ettiğini savunan Ünsal, "Para sahiplerinin cebi şişti, halkımız ise fakirleşti. Merkez Bankası faizleri yüzde 14 civarında. Enflasyonun düşeceğini söylediler ama dünyada enflasyon şampiyonu olduk. Vatandaşlarımız sürünüyor. Erdoğan bu sonuçları Gezi olaylarına yıktı. Gezi olduğunda enflasyon yüzde 7'ydi. Enflasyon, tek adam rejimine geçtikten sonra yükseldi." diye konuştu.

Konuşma sırasında akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkati çekmek için içinde mazot bulunan pet şişeyi gazetecilere gösteren Ünsal, "Pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarına toplu taşıma araçlarıyla geleceğim. Vatandaşların da özel araçlarını kullanmamalarını istiyorum." dedi.

Ünsal, toplum refleksini canlandırmak için bu uygulamayı yapacağını ve bu eylemin iklim krizine karşı da olumlu etkisi olacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ünsal: 'Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla gideceğim' - Son Dakika

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