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CHP'li vekilin aracının hatalı parkı vatandaşları mahsur bıraktı - Son Dakika
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CHP'li vekilin aracının hatalı parkı vatandaşları mahsur bıraktı

CHP'li Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan'ın aracı Tekirdağ'da hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı. Hatalı park sonucu daralan yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü CHP'li vekilin aracında takılı kaldı. Araçlar şoförün gelmesini beklerken vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP\'li vekilin aracının hatalı parkı vatandaşları mahsur bıraktı
28.12.2023 - 20:20,
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CHP'li vekilin aracının hatalı parkı vatandaşları mahsur bıraktı

TEKİRDAĞ - CHP'li Milletvekilinin aracı Tekirdağ'da hatalı park ederek diğer sürücüleri mahsur bıraktı.

Tekirdağ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan'ın arabası, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde yoğun olarak kullanılan Güneş Sokakta hatalı park etti. Hatalı park sonucu daralan yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Özel Halk Otobüsü CHP'li vekilin aracında takılı kaldı. Araçlar dakikalarca şoförün gelmesini bekledi.

Daha sonra aracın şoförünün gelmesiyle sokak trafiğe açılırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP'li vekilin aracının hatalı parkı vatandaşları mahsur bıraktı - Son Dakika
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