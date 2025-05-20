CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu\'nu terk etti

TBMM'de HSK üyelerinin belirleneceği seçimler öncesinde kriz yaşandı. Geçtiğimiz hafta toplanan Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda AK Parti milletvekilleri tarafından ad çekme yöntemi yerine 'tekrar oylama' talep edilmesinin hukuki olmadığını savunan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul'da yapılacak seçime de katılmayacaklarını belirterek salonu terk etti.

20.05.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği seçim öncesi kriz meydana geldi.

CHP'Lİ VEKİLLER GENEL KURULU TERK ETTİ

Geçtiğimiz hafta toplanan Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da AK Parti milletvekilleri tarafından ad çekme yöntemi yerine 'tekrar oylama' talep edilmesinin hukuki olmadığını savunan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul'da yapılacak seçime de katılmayacaklarını belirterek salonu terk etti.

CHP grubu, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti

ÖZEL "ANAYASA'YA KARŞI YAN KESİCİLİK TEŞEBBÜSÜDÜR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, HSK üyelerinin belirleceği seçim sürecinin tam bir hukuksuzluk örneği olduğunu belirterek, "Anayasa'ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür" demişti.

CHP grubu, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE YARIN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Özel, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bugün HSK seçimi sonlandığında, yarın başvuruda bulunacağız, 'yürütmeyi durdurma' talepli bulunacağız. Şu kadar açık: Anayasa diyor ki 'İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir.' Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip, kendi MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak 'bir şeytanlık' demeyeyim; bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yankesicilik teşebbüsü. Anayasa niye nitelikli çoğunluk istiyor? 'Anlaşamazsam kuraya sokarım' diyor ki anlaşmaya zorluyor. Bu utanmazlığın bugün Genel Kurul'da arkadaşlar tarafından ifade edileceği, yarın da AYM'ye taşınacağı... Anadolu'nun herhangi bir köy kahvesinde, herhangi bir pazar yerinde, dolmuş durağında, herhangi bir işçi otobüsünde; Anayasa'yı oku, AKP, MHP'nin yapmaya çalıştığına bak, bunun cevabı Anadolu'da 'Yuh artık.' Anayasa 'Bir oylama, iki oylama, baktın olmadı kura' diyor. 'Bir kere daha oylayalım, biz oyları ikiye bölelim, en çok oyu alan iki aday bizden olsun.' Anayasa'ya karşı başvurulan bu hile falan değil; bu yan kesicilik, bu utanmazlık. Bugün Meclis'te o görüşülüyor."

CHP\'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu\'nu terk etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Tbmm Genel Kurulu, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih Çoban:
    chp yokki zaten 11 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    işleri güçleri snayasa mahkemesi koşun arka bahçenize 10 4 Yanıtla
  • Mert kursun :
    çokta tın üzüldükmü 8 3 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    hımmınako dumun tipitipi..bi siz biliyorsunuz anayasayı zaten... 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Mersin’de fabrika yangını Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
20:32
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
20:08
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
09:17
Yarı fiyatına ev almak mümkün İşte detaylar
Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar
09:16
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
09:07
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
08:57
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
08:52
Son maçta Kadıköy’deydi İşte Mourinho’nun yerine gelecek bir numaralı aday
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday
08:52
Narin’in annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 23:16:33. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.