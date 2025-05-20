CHP\'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu\'nu terk etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği seçim öncesi kriz meydana geldi.

CHP'Lİ VEKİLLER GENEL KURULU TERK ETTİ

Geçtiğimiz hafta toplanan Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da AK Parti milletvekilleri tarafından ad çekme yöntemi yerine 'tekrar oylama' talep edilmesinin hukuki olmadığını savunan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul'da yapılacak seçime de katılmayacaklarını belirterek salonu terk etti.

ÖZEL "ANAYASA'YA KARŞI YAN KESİCİLİK TEŞEBBÜSÜDÜR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, HSK üyelerinin belirleceği seçim sürecinin tam bir hukuksuzluk örneği olduğunu belirterek, "Anayasa'ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür" demişti.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE YARIN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Özel, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bugün HSK seçimi sonlandığında, yarın başvuruda bulunacağız, 'yürütmeyi durdurma' talepli bulunacağız. Şu kadar açık: Anayasa diyor ki 'İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir.' Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip, kendi MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak 'bir şeytanlık' demeyeyim; bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yankesicilik teşebbüsü. Anayasa niye nitelikli çoğunluk istiyor? 'Anlaşamazsam kuraya sokarım' diyor ki anlaşmaya zorluyor. Bu utanmazlığın bugün Genel Kurul'da arkadaşlar tarafından ifade edileceği, yarın da AYM'ye taşınacağı... Anadolu'nun herhangi bir köy kahvesinde, herhangi bir pazar yerinde, dolmuş durağında, herhangi bir işçi otobüsünde; Anayasa'yı oku, AKP, MHP'nin yapmaya çalıştığına bak, bunun cevabı Anadolu'da 'Yuh artık.' Anayasa 'Bir oylama, iki oylama, baktın olmadı kura' diyor. 'Bir kere daha oylayalım, biz oyları ikiye bölelim, en çok oyu alan iki aday bizden olsun.' Anayasa'ya karşı başvurulan bu hile falan değil; bu yan kesicilik, bu utanmazlık. Bugün Meclis'te o görüşülüyor."