CHP'li Yavuzyılmaz'dan, Bandırma-Bursa-Osmaneli-Yenişehir Demiryolu Projesi ihalesine ilişkin iddia Açıklaması - Son Dakika

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bandırma-Bursa-Osmaneli- Yenişehir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesine ilişkin "Özel şirketin üzerinde hiç borç yok. Borçların tümü, avro cinsinden Hazine'nin üstünde, vatandaşlarımızın sırtında." iddiasında bulundu.

Yavuzyılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ihaleye ilişkin iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık değeri 3 milyar 198 milyon lira olan Bandırma-Bursa-Osmaneli-Yenişehir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nde ilk ihalenin 3 Nisan 2018'de açık usulle gerçekleştirildiğini anlatan Yavuzyılmaz, daha sonra iptal edilen bu ihalenin, 2020'de " AK Parti'nin davet ettiği şirketlerin katılımıyla ve adrese teslim şekilde yeniden yapıldığını" savundu. Yavuzyılmaz, "İhalede en düşük teklifi Kalyon İnşaat veriyor ve işi alıyor. 9 milyar 49 milyon lirayla. Bundan sonra karışık. Çünkü ilk ihaleyi yapan Devlet Demiryolları sürecin dışına çıkarılıyor. Dış finansman temin edileceği gerekçesiyle ihale süreçlerinin tümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne devrediliyor. Kendi kendine devredilmiyor. Cumhurbaşkanının devreye girdiği nokta budur." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Yönetimi Borç Raporu'nda ihale için dış finansman kullanıldığını söyleyen Yavuzyılmaz, "Özel şirketin üzerinde hiç borç yok. Borçların tümü, avro cinsinden Hazine'nin üstünde, vatandaşlarımızın sırtında. Her şey başından yanlış. İhalenin bütün riskini avro cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerine alıyor. Bugün itibarıyla kullandığı bu kredinin güncel avro kuruyla karşılığı 18 milyar 663 milyon 19 bin 530 liradır. Doğrudan oluşan kamu zararı 9 milyar 213 milyon 23 bin 697 liraya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, bu demiryolu projesinde bugüne kadar çivi çakılmadığını ancak bundan sonraki süreçte iktidarın bu projeyi yapmak zorunda kalacağını da savundu.

CHP'li Başarır, Sayıştay raporunda, ihale kapsamında lüks araçların, bilgisayar, telefon ve televizyonların bulunduğunun belirtildiğini aktararak, "Sayın Ulaştırma Bakanı, bu ihalede VİP minibüslerin ve çok lüks araçların ne işi var? Sayıştay, 'Bu araçlar Bursa'da çalışmıyor, Ankara'da geziyor.' demiş. Burada bir soygun, ahlaki bir sorun vardır." sözlerini sarf etti.

Başarır, bu iddia konusunda savcıları işlem yapmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ise bir televizyon programına katılarak açıklamada bulunmaya çağırdı.