CHP\'li Yücel: Erken seçim değil, derhal seçim

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel , "Şimdi seçimlere zaman var. Diyoruz ki erken seçim değil, derhal seçim" dedi.

Batman'da CHP İl Başkanlığı tarafından partinin il binasında İl Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Toplantıda konuşan Yücel, toplumun en büyük derdinin hayat pahalılığı olduğunu belirterek, "Batman'da, Mardin'de, Tunceli'de, Ovacık'ta, Halfeti'de ve İstanbul Esenyurt'ta ne yazık ki 21'inci yüzyılda kayyım ayıbını yaşıyoruz. Kayyım uygulamaları AKP'nin ve iktidarın kazanamadığı belediyelere çökme projesidir. Geçtiğimiz dönemlerde kayyımların o kamu kaynaklarını, belediye imkanlarını nasıl kendi yandaşlarına aktardıkları, belediyenin kasasını nasıl boşalttıkları da üzerinde düşünülecek ve konuşulacak bir meseledir. Kayyım uygulamasına itiraz etmek, demokrasiye inanan, hukuk devletine inanan herkesin boynunun borcudur. Bunun partisi, siyasi görüşü vesairesi yoktur. Bu antidemokratik uygulamadır. Toplumun en büyük sorunu, toplumun en büyük derdi şu anda hayat pahalılığıdır. Önü alınamayan ekonomik buhrandır" dedi.

'ÇIKSINLAR ER MEYDANINA'

Genel seçimlerin yapılmasını istediklerini belirten Yücel, "İnsanlar emekliler, 12 bin 500 ile asgari ücretliler 17 bin lira ile hayatlarını idame ettirmeye çalışırken, hayata tutunmaya çalışırken AKP iktidarı ve onların yandaşlarının tek derdi; Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtirmektir. Şimdi seçimlere zaman var. Diyoruz ki erken seçim değil, derhal seçim. Eğer kendine güveniyorsa, kendilerine güveniyorlarsa, getirsinler sandığı çıksınlar er meydanına. İşte o zaman 47 yıl sonra yerel seçimlerde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl genel seçimlerde de birinci parti olacağını ve bu ülkeye eşitliği, özgürlüğü, adaleti, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edecek olan Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanını hep birlikte bu ülke, bu millet görsün. Sandıktan kaçan, seçimden kaçan AKP iktidarı da boyunun ölçüsünü alsın" diye konuştu.