CHP\'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı

CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ekrem İmamoğlu protestolarına katıldığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere çok sayıda protesto gösterisine neden oldu. Protestolara ilişkin ise çok sayıda soruşturma açıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Son olarak ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in, İmamoğlu için yapılan protestolara katıldığı gerekçesiyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başarır, "Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmalar" açıklamasında bulundu.