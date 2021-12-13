CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti - Son Dakika

Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli 'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.

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