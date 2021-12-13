Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halası Güllü Özdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.
Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti - Son Dakika