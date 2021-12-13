Üye Girişi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti

13.12.2021 14:12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi. Hala Özdağan yarın düzenlenecek cenaze töreninden sonra toprağa verilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halası Güllü Özdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.

TUNCELİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Cenaze, Güllü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

14:10 "Yasemin ölmedi, yaşıyor" diyen katil zanlısına acılı anne tepki gösterdi: Az ceza için numara yapıyor
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:59 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum         
14:13
AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir         
14:09
Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular         
14:06
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:19:27. #1.13#
SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement