CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son günlerdeki af tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında olası af kararı için AK Parti ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayarak şartlarını sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz.

''BARONLARA AF MAF YOK''

Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.''

Ayrıntılar geliyor...