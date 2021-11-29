Üye Girişi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız! - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız!

29.11.2021 09:08
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız!

"Helalleşeceğiz ama hesaplaşma ayrı…'' diyen Kılıçdaroğlu, bürokratlardan çok sayıda yolsuzluk ihbarı ve dosyasının kendilerine ulaştığını da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bürokrasiye yaptığı çağrıdan sonra, hukuka uyan bürokratların, kendilerini daha güvende hissettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"YOLSUZLUK EKİBİ KURDUK"

"Yasa dışı biçimde gelen baskıya da direndiler. İmza atmamaya özen gösteriyorlar. Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk. Yeri ve zamanı gelince bu yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bürokrasi aslında yaptığı işler dolayısıyla suçlanmak istemez, yasalara uygun davranmak ister, yasalara aykırı işlemlere direnmek ister. Ama yıllardır bürokrasi üzerinde baskı kuruldu ve dürüst insanlar sistemin dışına itildi. Yandaşlarına da belli makam ve mevkiler verdiler. Bu da siyasetçi ile bürokrasi arasında çıkar ilişkisi doğurdu. Tepedeki nemalanıyor, alttaki de 'O zaman ben de' diyor. Bu durumdan dürüst çalışan bütün bürokratlar rahatsızdı. Benim yaptığım çağrı, bürokrasiye güven verdi. Artık kendilerini yalnız hissetmiyorlar."

"KUL HAKKI YİYENDEN HESAP SORACAĞIZ"

Helalleşme ile hesaplaşmanın ayrı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu "Yolsuzluk yapandan, kul hakkı yiyenden, hukuk içinde elbette hesap sorulacak" dedi ve devam etti:

"Helalleşme derken "Yolsuzlukları görmeyeceğiz, devleti soymuşlar görmeyeceğiz" diye bir şey yok. Biz geçmişin yaralarının kaşınmasını değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişin yaralarını kanatarak sağlıklı bir gelecek yaratamazsınız. Oturalım sağlıklı, yararlı ve dayanışma içinde bir gelecek inşa edelim, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz."

"ÜLKE DENEME TAHTASI"

Kendisine son dönemde en çok, "Bizi ne zaman kurtaracaksın? Bunları ne zaman göndereceksin?'' sorusunun yöneltildiğini söyleyen CHP Lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıl değil, bilim değil, liyakat değil, kendi kafasına göre bildiğini okuyan, alınan telkinlerle, 'Bir de şunu deneyelim nasıl olacak bakalım?' diyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Deneme yanılmayla ülkeyi yönetiyorlar, deneme tahtası… Türkiye geçmişte de sıkıntılara girdi, vatandaşımız zor günler geçirdi. Ancak bugünkü durum çok daha farklı, Meclis duvarının önüne gelip yalvaran, kendisini yakanlar var. Kayseri'de bir vatandaşımız hayatına son verdi. İnsanlar zor şartlarda ve geçinemiyor, ama bunu görmeyenler var."

"ÇİFT MAAŞ HORTUMUNU KESECEĞİZ"

İktidarda, "parayı ve parayı sevenlerle oturup kalkmayı çok seven bir ekip" bulunduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, 5 yerden birden maaş alanlar bulunduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Hatta Telekom'da, 2'nci 3'üncü maaşı ve ikramiyeyi Euro ile alanlar var. 'Yerliyim millîyim' diyeceksin, Türk lirasını yerlerde süründüreceksin. Yabancı parayı ise halkın ulaşamayacağı kadar yükseklere çıkaracaksın. Kendilerine gelince de 3-5 maaş alacaksın. Bu hortumu keseceğiz, devlette 2 maaş 5 maaş olmaz, buna son vereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız! - Son Dakika


Son Dakika

Bülent Arınç: Önümü göremiyorum, ufkum daraldı! 08:58 Bülent Arınç: Önümü göremiyorum, ufkum daraldı! Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Kasım altın fiyatları 08:53 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Kasım altın fiyatları Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti 08:00 Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı 07:52 Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda 07:20 Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 23:14 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak 22:12 Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak

Son Dakika Haberleri
09:08 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız!
09:05 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Beni fazla zorlamasınlar, Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum, değişebilir
08:57 Bülent Arınç: Önümü göremiyorum, ufkum daraldı!
08:56 Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor
08:52 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Kasım altın fiyatları
08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu
08:45 Platonik aşık kabusu! Ünlü yazarın hayatını cehenneme çevirdi!
08:41 KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan büyük iddia: HDP yüzde 15'i geçebilir
08:32 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!
08:31 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Beni fazla zorlamasınlar, Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum, değişebilir Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Beni fazla zorlamasınlar, Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum, değişebilir         
09:06
Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor         
08:57
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayınKovid-19'un yeni mutasyon DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayınKovid-19'un yeni mutasyon         
07:57
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Aşiretten yeni karar: Kız isteme töreninde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek Aşiretten yeni karar: Kız isteme töreninde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek         
00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 09:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement