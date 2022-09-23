CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li senatör Sanders ile görüşecek: Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var, çok sayıdaki Bay Kemallerin bir araya gelmesi şart - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li senatör Sanders ile görüşecek: Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var, çok sayıdaki Bay Kemallerin bir araya gelmesi şart

23.09.2022 10:48
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li senatör Sanders ile görüşecek: Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var, çok sayıdaki Bay Kemallerin bir araya gelmesi şart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da ABD'li senatör Bernie Sanders ve öğrencilerle buluşacak. Kılıçdaroğlu, söz konusu ABD ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var. Bu yüzden iyi insanların bir araya gelmesi şart. Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada. O Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek.

Ziyaret öncesi halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de herhangi bir devlet yetkilisiyle ve bakanla görüşmeyeceğini, daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler ve bu uğurda mücadele veren isimlerle buluşacağını ifade etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği isimler arasında ABD'li senatör Bernie Sanders ve Türk öğrencilerin de olacağı öğrenildi.

"VAHŞİ DÜZENE KARŞI MEYDAN OKUYORUM"

Kılıçdaroğlu, ABD gezisiyle ilgili şöyle konuştu:

"Bir kere şunu söyleyeyim, muhalefetteyken, prensip olarak iktidarla görüşmeyiz. Çünkü siz muhalefet olarak o masaya oturursanız, ancak icazet almak için oturursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir, ona sorun, söyler. Ama benim yeni bir dünya vizyonum var elbette. Vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Küçük bir azınlık bu sayede dünyaya hükmetti. Ülkemiz de bu insafsız sistemden nasibini aldı. İşte ben bu vahşi düzene meydan okuyorum. Ve biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada. Ben de, o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim. Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız. Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var. Bu yüzden iyi insanların bir araya gelmesi şart. Bunu yapacağız"

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Kemal Kılıçdaroğlu, Bernie Sanders, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li senatör Sanders ile görüşecek: Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var, çok sayıdaki Bay Kemallerin bir araya gelmesi şart - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li senatör Sanders ile görüşecek: Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var, çok sayıdaki Bay Kemallerin bir araya gelmesi şart - Son Dakika
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