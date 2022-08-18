CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik" - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik"

18.08.2022 15:36

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Üye Katılım Töreni'ne katıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları, CHP Ankara İl Başkanı ve çok sayıda partili katıldı. Özel bir otelde düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, yeni üyelere adalete olan inançlarını kaybetmemeleri, herkese eşit olmalarını, kimsenin dini inancını sorgulamamalarını, vatandaşların derdini dinlemeleri gerektiğini söyledi.

"Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik"

CHP'ye yeni katılan üyelere herkesin yaşam tarzına saygı duymaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişte bu konuda hata yaptığını belirterek, "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız" dedi.

"İktidara gelirsek en geç iki yıl içerişinde Suriye'ye göndereceğiz"

Göçmenler ve sığınmacılar konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, "İki ana akım var. Birincisi Suriye'den gelenler, ikincisi bin kilometreyi İran üzerinde aşıp Türkiye'ye gelenler. Suriyeli kardeşlerimiz bir iç savaştan kaçarak geldiler. Kucağımızı açtık, kimsenin ölmesini istemeyiz. Ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı. Her türlü yardımı gene yapalım ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmemeliydi. Tam tersini yaptılar 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Hatta bazı mahallelerde Suriyeli nüfusu Türk nüfusundan daha fazla. Ne yapacağız şimdi? Allah nasip eder iktidara gelirsek Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içerisinde Suriye'ye göndereceğiz" dedi.

Suriyeli mültecilerin gerekli şartları sağlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Suriyeli önderlerle buluşarak konuştuğunu ve koşulların yanı sıra can güvenlikleri sağlandığında gitmeyi seve seve kabul ettiklerini belirtti.

"Afganlar sığınmacı değil kaçak"

Afganistan'dan Türkiye'ye gelenler için de konuşan Kılıçdaroğlu, "Afganlara gelince, onlar sığınmacı değil kaçak. Onları uluslararası hukuka göre İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran üzerinden geldiler. Hangi sınırdan bize geldiyseler o sınıra iade edeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmanın ardından partiye katılan 235 yeni üyeyi temsilen 18 üyeye parti rozeti taktı. Program aile fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Program çıkışında gazetecilerin, Türkiye'nin Suriye ile görüşmeye başlayacak olmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar ne kadar dönecekler bilmiyorum ama umarım bu hatalardan dönme kendilerinin özgür iradesiyle gerçeklemiş olur" dedi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik" - Son Dakika
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