Erdoğan'ın 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Fena yakalandın - Son Dakika
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Erdoğan'ın 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Fena yakalandın

12.12.2022 22:27
Erdoğan'ın 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Fena yakalandın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümen altı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın" paylaşımında bulundu.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğine yönelik iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Olayı "Tam bir facia" olarak nitelendiren Erdoğan, asla kabul edilemeyeceğini ve süreci takip edeceklerini söyledi.

"TAM BİR FACİADIR"

Erdoğan konu hakkında, "13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımız, kurumlarımız her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir." dedi.

"AYNI TEPKİYİ PKK'NIN KAÇIRDIĞI KIZLARIMIZ İÇİN DE BEKLİYORUZ"

Muhalefetin konuyu istismar ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " PKK'nın, annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, liderlerinin istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ

Erdoğan'ın istismarla ilgili sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir tepki geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi' mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümen altı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın…" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili sözlerine jet tepki: Yakalandın, hem de fena yakalandın
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Fena yakalandın - Son Dakika


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