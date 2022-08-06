KPSS'nin iptal edilmesine yönelik Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Zihni böyle çalışıyor - Son Dakika
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KPSS'nin iptal edilmesine yönelik Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Zihni böyle çalışıyor

06.08.2022 18:36

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptal olması sonrası ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS'nin iptaline ilişkin yaptığı "Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler" sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS'de yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin denemesinde yer alan sorularla aynı çıkması üzerine sınav iptal edişmiş ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınarak yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti.

ERDOĞAN: BOŞTA BULUNSAK BUNU SEÇİME KADAR SATACAKLARDI

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük" açıklamalarında bulundu.

"ASLINDA DİYOR Kİ MUHALEFET GÜÇLÜ OLMASAYDI UMRUMDA OLMAZ"

KPSS'nin iptal edilmesi sonrası ilk kez açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili 'biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı' demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"ZİHNİ BÖYLE ÇALIŞIYOR"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk" dedi.

Kılıçdaroğlu, KPSS'nin iptal edilmesine ilişkin Erdoğan'ın 'Bunu seçime kadar satacaklardı' sözlerine yanıt verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Bay Kemal' sözleri: Bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Bay Kemal' sözleri: Bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı.

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