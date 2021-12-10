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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki

10.12.2021 18:06

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin suikast gerekçesiyle iptal edildiği iddialarına tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin suikast gerekçesiyle iptal edildiği iddialarına tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır programının suikast gerekçesiyle iptal edildiği iddialarına 831 gündür evlat nöbeti tutan aileler tepki gösterdi. Aileler, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine izin vermediğini öne sürdü. Evlat nöbeti tutan babalardan Celil Begdaş, aileler olarak Kılıçdaroğlu'nu beklediklerini söyledi. Begdaş, "Buraya gelecekti, ama duyduğumuz kadarıyla HDP müsaade etmemiş. Ağabeylerinden izin alamadı, iptal etti. Bahaneleri de yalan. Ey Kılıçdaroğlu, söyle ki ben HDP'den korktum. Senin arkadaşların, dostların buna müsaade etmedi. Bizi niye kandırıyorsun. Bize niye özel kalem müdürünle haber yolluyorsun. Gelsin dedik, ona iki söz söyleyecektik gelmedi. Demek ki anne ve babalardan korktu, ağabeyleri müsaade etmedi. Bunun diğer vekilleri Ofis semtinde görüşme yapmışlar. 'HDP, bizim binayı işgal etmişler, oraya gitmeyin' demişler. Bizim evlatlarımız götürülmüş. Buradan götürülen çocukların hesabını soracaktık. Kılıçdaroğlu, biz sana gül verecektik, gül istemiyorduk. Bir gelseydi burada insanlık görürdü. Bu kapıya kim gelmedi ki? Herkes geldi, bir Kılıçdaroğlu, bir de İYİ Parti gelmedi" dedi.

Evlat nöbetinde olan baba Ekrem Gökkuş ise aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini beklediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun dert ortakları olmasını beklediklerini ifade eden Gökkuş, "Onu güzel bir şekilde bekliyorduk. Maalesef yalan oldu. O da HDP'nin yanına gitmiş. HDP'de buraya gelmesini bırakmadı. HDP ile Kılıçdaroğlu aynılar, bir olmuşlar. Suikast diye bir şey yok, hepsi yalandır" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Suikast, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bekleyen ailelerden, suikast iddiasına tepki - Son Dakika
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