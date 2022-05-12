CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı

12.05.2022 20:11

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasından sonra partilileri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine harekete geçen kalabalık, il binası önünü miting alanına çevirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasının ardından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." açıklamasını yaptı. Kılıçaroğlu'nun çağrısı üzerine, milletvekillerinin yanında partililer de İstanbul il binasına doğru yola çıktı.

"HAK, HUKUK, ADALET" SLOGANLARI ATILDI

CHP İstanbul İl binası önünde toplanan kalabalık, alanı hınca hınç doldurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını bekleyen halk, bina önünde "Hak, hukuk, adalet," sloganları attı. Kılıçdaroğlu, CHP il binası önüne gelen kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine hareke geçen kalabalık il binası önünü miting alanına çevirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SUÇLADI

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkeye edilen zulme son vereceğiz hep birlikte. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Türkiye'yi zulümden ve zalimden kurtaracağız. Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum; Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine hareke geçen kalabalık il binası önünü miting alanına çevirdi

"YAKLAŞAN GÖK GÜRÜLTÜSÜNÜ DUYUYOR MUSUN?"

Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonların insanının sesidir. Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun?"

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı - Son Dakika
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