CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler

11.05.2022 00:10

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamaların videosunu paylaşarak "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler," dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, CHP liderinin 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili tarih tarih yaptığı açıklamalar yer aldı.

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Dün Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapan Erdoğan, son dönemde tartışma konusu olan sığınmacılarla ilgili konuşmuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Hepsini tekrar Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerine cevap olarak "Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık" demişti. Erdoğan açıklamasının devamında, "Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelen vatandaşlara hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça, ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul sayılara gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" demişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
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