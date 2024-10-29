CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

CHP lideri Özel, Beştepe\'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu'nu Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak Çankaya Köşkü'nde yapalım" çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu bir yanıt gelmemesi üzerine bu akşam Beştepe'de düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını duyurdu.

29.10.2024 13:10
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konuştu. Burada konuşan Özel, Beştepe'de düzenlenen resepsiyona neden katılamayacağını açıkladı.

"ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTIM AMA OLUMLU YANIT GELMEDİ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan konuşmasında Özel şu ifadeleri kullandı; "Sayın Erdoğan'a çağrı yaptım. Çankaya Köşkü'nde bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapalım. Bu çağrıma olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için Erdoğan orada biz buradayız. Saray orada Çankaya Köşkü burada. Çok yakında Cumhuriyet kutlamaları burada yapılacak. Biz siyasi kavgalara girmeyeceğiz. Gel dendiğinde gelerek koş dendiğinde koşacak bir kez daha Cumhuriyet'i kuracak ülkeyi bu durumdan kurtaracağız."

GRUP TOPLANTISINDA ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

15 Ekim'de grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı yaparak, "Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu'nu Atatürk'ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk'ün evinde, gelin Çankaya Köşkü'nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü'ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın" demişti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ YANIT VERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 21 Ekim'deki MKYK toplantısının ardından resepsiyonun "Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde" gerçekleşeceğini açıklamış, Özgür Özel'in çağrısına "Sayın Özel'in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur" yanıtını vermişti.

RESEPSİYONA KATILMAYACAK

Çağrısı karşılık bulmayan CHP Lideri Özel, saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.

Çankaya Köşkü, Özgür Özel, Politika, 29 Ekim, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bu zavallı dan lider değil milletvekili değil, meclisin çaycisi olamaz! Çünkü bu satılmış bir adamdır! CHP sizin başınıza bela getirecek çaycı Bu:)) duyurulur.. 112 40 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Çokta fifi 124 26 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bence de doğru karar. 44 85 Yanıtla
  • Can Dezen:
    Bencede doğru karar turkiyenin birinci partisi 34 85 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Yalandan rüzgar yapma,hastanelerde bebekler öldürüldü sen belediye başkanını tebrik ziyaretine gittin başka ülkedeki muhalefet olsa tersine çevirirdi ülkeyi kukla muhalefet! 73 23 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TABİİİ Kİ KATILMAYACAKSIN 49 39 Yanıtla
  • Karakartal:
    Senin istediğin bu zaten özgür 56 18 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bu zat CHP'yi kısa zamanda yıkar arkadaş! Erman Turoğlu söylemedi demesinler :) 53 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bırakın bunları millet için buraya katilman lazım orası milletin 49 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    iktidar olursanız da gitmezsen adammış derim 47 6 Yanıtla
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