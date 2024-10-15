CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devlet bey demiş ki; 'Uzattığım el hesapsız, kitapsızdır' demiş. Ben ona diyorum ki; Devlet bey doğrusunu yapıyorsun, bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Milletin temsilcisine ulaşan el milletin kendisinedir. Yıllardır bunu yapmadın, o yüzden size, AK Parti'ye karşı çıktık" dedi.

15.10.2024 16:22  Güncelleme: 16:32
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi milletvekilleriyle tokalaşmasının yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de CHP lideri Özgür Özel'den geldi.

"DEVLET BEY DOĞRUSUNU YAPIYORSUN"

Bahçeli'ye tutumundan dolayı destek veren Özel, "Devlet bey demiş ki; 'Uzattığım el hesapsız, kitapsızdır' demiş. Ben ona diyorum ki; Devlet bey doğrusunu yapıyorsun, bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Milletin temsilcisine ulaşan el milletin kendisinedir. Yıllardır bunu yapmadın, o yüzden size, AK Parti'ye karşı çıktık. Bu parti artık daha fazla şehit gelmesin diye, anaların gözyaşı akmasın diye üstüne düşen ne varsa cesaretle yapacak. Ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde ne de DEM'in Genel Başkanı'nın işaret ettiği yerdeyiz. Üzerimize düşeni cesaretle yaparız" dedi.

BAHÇELİ NE DEDİ?

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada " DEM Parti'ye uzattığım el yanlış yorumlanmasın" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, "DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'A SESLENDİ: TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN

Açıklamasının devamında terör örgütü elebaşı Öcalan'a seslenen Bahçeli, " Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Hodri meydan, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler" dedi.

CHP lideri Özel\'den MHP lideri Bahçeli\'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İshak Klein:
    Gene frekans kaymış özgürün 16 8 Yanıtla
  • Sk 06:
    Özgür de kıvırtmaya başladı 9 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    helal olsun başkanım işini temiz olsun 7 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Saray yikilmadan ülkemize huzur gelmez 1 3 Yanıtla
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