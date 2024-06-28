CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmeye gideceğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının Suriye'ye dönmesi için şartları konuşacağız. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var, bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarına ayıraca bir takım jestler yapılabilir'' dedi.

28.06.2024 10:26  Güncelleme: 11:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu canlı yayında sığınmacı meselesinin çözümü için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşebileceğini belirtti.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE GİDECEĞİM"

"Ben burada inisiyatif almaya hazırım" diyen CHP lideri Özel, "Suriye ve Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad ile görüşmeye gideceğim. Bunun zeminin araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı içerisindeyiz; üzerinde çalışıyoruz. Gidip sayın Esad'la görüşüp, Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip ana muhalefet sorumluluğunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek" ifadelerini kullandı.

"SURİYE VATANDAŞLARINA JESTLER YAPILABİLİR"

Esad ile Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartları konuşacaklarını belirten Özel, "Elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Bir takım teşvikler ortaya koyabiliriz. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var, bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarından ayıracak bir takım jestler yapılabilir. Bunları çalışıyoruz" dedi.

"ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİNE ARACILIK YAPARIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad arasında gerçekleşecek bir görüşmeye aracılık da yapabileceğini ifade eden Özel, "Erdoğan'la gittik görüştük, o da iade-i ziyarete geldi; ama şu anda yeni bir görüşme planlamak için gündem yok. Çünkü biz talepleri söyledik, sayın Erdoğan bazılarını çözdü, bazılarına olumlu yanıt verdi, bazıları bizim de takip ettiğimiz bir süreçte; fakat yarın öbür gün bu Esad meselesinde bir mesafe alırsak ben sayın Erdoğan'dan bir randevu da alırım, gerekirse Esad- Erdoğan görüşmesine aracılık yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım. yeter ki masaya oturulsun" şeklinde konuştu.

CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir

Özgür Özel, Beşar Esed, Türkiye, Suriye, Çocuk, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Rıdvan Gökdemir: Adamsın kral inanıyorum dönerlerse kira fiyatları çakılır onlar yüzünden emlakçılar istedikleri gbi oynuyorlar kira fiyatlarıyla Ahmet olmasa süriyeli var gibisinden 74 18 Yanıtla
    Harun Çelik: Her zaman derim özgür özel çok zeki yeminle 15 8
  • Mükerrem Kılıç: Hangi vasıfla jest yapacak mış acaba 26 34 Yanıtla
    ZAFER YILDIZ: eş başkan vasfı ile 9 23
  • Tahsin Mehdevi: Hadi bakalım hayırlısı. Akp hükümeti yıllardır Suriye'yele ilişkileri kesmiş bir sivil uçak bile karşılıklı uçmuyor, öte taraftan siyonistlerle her türlü yüksek ilişki var maalesef. BOP çukurunun geldiği nokta. 32 11 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Günün haberi 29 7 Yanıtla
  • YoH null: bence artık suriye ile bir düzen kurulmalı bu şekilde biyere verilmiyor artısı yok zararı çok oluyor her ülke kendini düşünüyor artık bizimde kendimizi düşünme zmanimz geldi 33 2 Yanıtla
  • ferhat eser: ülkedeki suriyelileri gönderip türkiyeye büyük bir jest yapabilirsin özgür bey 29 3 Yanıtla
    yavuz d: yav tamam gitsinlerde,bu adamlar karin tokluguna calisiyor,bizimkiler yuksek ucrete calistiginda o urunlerede zam gelicek zam ustune zam . 8 29 Hidir Akbaba: Bayramlık ağzını açtın mı yine:)) 8 2
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