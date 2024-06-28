CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu canlı yayında sığınmacı meselesinin çözümü için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşebileceğini belirtti.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE GİDECEĞİM"

"Ben burada inisiyatif almaya hazırım" diyen CHP lideri Özel, "Suriye ve Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad ile görüşmeye gideceğim. Bunun zeminin araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı içerisindeyiz; üzerinde çalışıyoruz. Gidip sayın Esad'la görüşüp, Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip ana muhalefet sorumluluğunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek" ifadelerini kullandı.

"SURİYE VATANDAŞLARINA JESTLER YAPILABİLİR"

Esad ile Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartları konuşacaklarını belirten Özel, "Elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Bir takım teşvikler ortaya koyabiliriz. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var, bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarından ayıracak bir takım jestler yapılabilir. Bunları çalışıyoruz" dedi.

"ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİNE ARACILIK YAPARIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad arasında gerçekleşecek bir görüşmeye aracılık da yapabileceğini ifade eden Özel, "Erdoğan'la gittik görüştük, o da iade-i ziyarete geldi; ama şu anda yeni bir görüşme planlamak için gündem yok. Çünkü biz talepleri söyledik, sayın Erdoğan bazılarını çözdü, bazılarına olumlu yanıt verdi, bazıları bizim de takip ettiğimiz bir süreçte; fakat yarın öbür gün bu Esad meselesinde bir mesafe alırsak ben sayın Erdoğan'dan bir randevu da alırım, gerekirse Esad- Erdoğan görüşmesine aracılık yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım. yeter ki masaya oturulsun" şeklinde konuştu.