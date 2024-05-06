CHP Lideri Özel: "Herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir" - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özel: "Herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarı başında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmeyle ilgili herkesin kendi kısımlarını açıklayabileceğini belirtti. Ayrıca, anma töreninde Gezi Parkı ve 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiği ve taleplerin net şekilde dillendirildiği ifade edildi.

06.05.2024 22:24
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CHP Lideri Özel: "Herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını mezarı başında andı

ANKARA - İdam edilişlerinin 52. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarları başında gerçekleşen anma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin "Herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Karşıyaka Mezarlığı'na giderek idam edilişlerinin 52. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarı başında andı. Özel ve beraberindeki heyet önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından Deniz Gezmiş'in mezarına karanfil bıraktı. Anma töreninin ardından mezar başında konuşma gerçekleştiren Özel, "Buradan sesleniyoruz. ODTÜ öğrencileri 25 yaşında günahsız çocukların yazdıkları yazının olduğu stadyumda geleneksel tören yapmak isteyince onun karşısına polis, jandarma çıkaranlar neyin yumuşamasından bahsediyorlar. Hadi görelim yarın yumuşayalım, Deniz'in, Yusuf'un ve Hüseyin'in hatırasına, ODTÜ'deki kardeşlerimize saygı gösterin bir görelim bakalım nasıl oluyor bu yumuşama. Taksim yasak yumuşayalım, Devrim Stadı yasak normalleşelim" diye konuştu.

"Herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir"

Özel, mezar başındaki konuşmasının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede tutuklu generallere ilişkin Erdoğan'ın "talimat verdim" ifadelerini kullandığına yönelik soru üzerine, Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. 'Ben şöyle dedim, bana böyle dediler' dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu görüşmeleri engellemiş olursunuz" dedi.

"Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi"

Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı ve 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini söyleyen Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım" diye konuştu.

Sinan Ateş iddianamesine ilişkin soruya ise Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin hem Ateş'in ailesini, hem de kamuoyunu rahatsız ettiğini dile getirdi.

Sinan Ateş'in eşinin kendisinden randevu talebinde bulunduğunu ve bugün görüşeceklerini kaydeden Özel, "Ondan sonra da kendisinin tabii bu konuyla ilgili topluma mal olan tepkisini hep birlikte biz de sizlerden takip ettik. Onun dışında kendisiyle de görüştükten sonra daha fazla, daha net bir şeyler söyleme imkanı bulursunuz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iadeiziyaret talebinin olup olmadığı hakkındaki soruya ise Özel, "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır" cevabını verdi.

CHP içinde karışıklıklar olduğuna dair iddialar hakkındaki soru üzerine de Özel, " Türkiye'nin birinci partisini, yüzde 38 oy almış bir partiyi, gelecek seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Bunlar öz güvensiz dönemden kalan meseleler. Kendimize güvenimiz tam kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Hiç kimse korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Biz her seferinde bazen düştük, hep beraber düştüğümüz yerden kalktık. Şimdi yerdeyken kalkacağına inanan bir parti, tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle öz güvensiz sorularla, öz güvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var, daha iktidar olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Deniz Gezmiş, 28 Şubat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Özel: 'Herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir' - Son Dakika

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