CHP lideri Özel\'in "Adayınızı geri çekin" çağrısına Akşener\'den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, CHP lideri Özgür Özel'in "Jest" beklentisini de yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de belediye başkan adaylığı konusunda "İYİ Parti'den bir jest bekliyoruz" sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik" dedi.
İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı bir programda Akşener'den jest beklediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Balıkesir çoktan hak ettiğimiz bir seçim. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik. Bir başkası istedi, oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem AK Parti'ye geçti. Aslında çok değer verdiğim, ablam dediğim sevgili Meral Akşener. Siyasetin dışında da abla kardeş gibi olduk. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. Ben o jesti hep bekliyorum yani... Ahmet Akın oradaydı, saygılı bir şekilde duruyordu. 'Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet, ben o borcu bir gün öderim' dedi.
Ahmet Akın kazandığı seçimi 'genel başkanlarımız istiyorsa çekilirim' dedi, ağlaya ağlaya bıraktı, ağlaya ağlaya Balıkesir'i verdik. Büyükşehir adayı yaptıkları kişi kötü bir kampanyayla seçimi AK Parti'ye verdi ve sonra da AK Parti'ye geçti. Şunu bekliyorum Meral Hanım'dan, 'Benim geçmişten bu kardeşime ve Balıkesir'e bir borcum vardı, ben gereğini yapıyorum' der mi? Ben bunu Balıkesir ve Ahmet Akın için bekliyorum. Benim tahminim böyle bir şey der. Şimdi Balıkesir'le ve Ahmet Akın'la helalleşme zamanı. Bence sayın genel başkan bunu yapar."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel'in 'Adayınızı geri çekin' çağrısına Akşener'den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor - Son Dakika
ANKA HABER AJANSI 2 MART CUMARTESİ GÜNDEMİ
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